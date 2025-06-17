Стрельба в Житомире 17 июня — мужчина убил жену и покончил с собой в центре города

Следственные действия. Фото: Суспільне

Во вторник, 17 июня, в Житомире на улице Святослава Рихтера произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Инцидент произошел вблизи местного кафе около 16:00.

Об этом сообщает Суспільне.

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Стрельба в Житомире

По предварительным данным полиции, 63-летний житель Житомирского района подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась его 36-летняя бывшая жена, и несколько раз выстрелил в нее. После этого мужчина произвел выстрел в себя. Оба погибли на месте.

Очевидцы сообщили о как минимум четырех выстрелах. По их словам, нападавший подъехал на черном автомобиле, разбил стекло машины женщины, сделал несколько выстрелов, а затем застрелился.

"Я была в магазине, услышала выстрелы — 4 выстрела было. Я вышла, и мне очевидцы рассказали, что подъехало и остановилось черное авто. Мужчина из этого авто, не знаю каким образом — выстрелом или нет, — но разбил стекло машины. Я так поняла, что он дважды в женщину выстрелил, потом раз — в воздух, после чего выстрелил себе в упор в голову. Из того, что я услышала от людей, это супруги — муж и жена. Скорая и полиция приехали сразу", — рассказала одна из прохожих.

Автомобили погибших. Фото: Суспільне

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Движение по улице Святослава Рихтера перекрыто — работает спецтехника, полиция и следователи.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Продолжается расследование.

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