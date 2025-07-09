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Главная Новости дня Самоубийство украинки в Италии — что говорят в МИДе

Самоубийство украинки в Италии — что говорят в МИДе

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 10:27
Мария Бугаева — что говорят в МИД о самоубийстве украинки в Италии
Полиция в Италии. Фото: Polizia di Stato / X

В итальянском Неаполе 8 июля нашли мертвой гражданку Украины. Сейчас идет процесс идентификации.

Об этом заявили в Генеральном консульстве Украины в Неаполе представителям СМИ.

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По сообщению Генерального консульства Украины, в Неаполе 8 июля нашли мертвой 18-летнюю украинку, которая исчезла 4 июля в городе Каровиньо. Сейчас продолжается идентификация личности. По предварительным данным, причина смерти — самоубийство.

"Учреждением направлен запрос в Коммуну и Управление Полиции Каровиньо для получения более подробной информации. Консульским должностным лицом установлен контакт с матерью погибшей. Дело находится на контроле ГКУ в Неаполе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что украинскую студентку нашли повешенной в Италии. Причина может быть в отсутствии работы.

Также мы писали, что в Житомире мужчина расстрелял бывшую жену в машине и покончил жизнь самоубийством.

Италия смерть украинцы МИД самоубийство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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