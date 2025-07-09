В Італії зникла українська студентка вчинила самогубство

Українка Марія Бугайова. Фото: Ansa.it

Після чотирьох днів пошуків італійські рятувальники та поліція знайшли тіло 18-річної української студентки Марії Бугайової. Вона вчинила самогубство в туристичному селі Каровіньйо.

Про це повідомляє агенція Ansa.it.

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Тіло дівчини було знайдене пожежниками неподалік від села. За попередніми даними, дівчина повісилась того ж дня, коли Марія зникла безвісти.

Слідство розглядає різні версії, але основна — самогубство, адже слідів насилля чи травм на тілі не знайдено.

Колеги Марії описують її як тиху людину. Вона не брала участі у вечірніх зустрічах з іншими студентами, які проходили стажування в місцевих закладах.

За деякими даними, можливим мотивом самогубства могло стати розчарування від того, що її стажування, яке мало закінчитися в неділю, не призвело до підписання довгострокового контракту.

Родину дівчини вже повідомлено про трагедію, і за допомогою консульства докладаються зусилля для якнайшвидшого прибуття батьків до Італії.

Раніше повідомлялось, що у Києві в Печерському районі чоловік наклав на себе руки. Він вистрілив у себе на балконі власної квартири.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі чоловік розстріляв колишню дружину в машині й покінчив життя самогубством.