В Італії зникла українська студентка вчинила самогубство

Молода українка вчинила самогубство в Італії — версії слідства
Після чотирьох днів пошуків італійські рятувальники та поліція знайшли тіло 18-річної української студентки Марії Бугайової. Вона вчинила самогубство в туристичному селі Каровіньйо.
Про це повідомляє агенція Ansa.it.
Яка версія правоохоронців
Тіло дівчини було знайдене пожежниками неподалік від села. За попередніми даними, дівчина повісилась того ж дня, коли Марія зникла безвісти.
Слідство розглядає різні версії, але основна — самогубство, адже слідів насилля чи травм на тілі не знайдено.
Колеги Марії описують її як тиху людину. Вона не брала участі у вечірніх зустрічах з іншими студентами, які проходили стажування в місцевих закладах.
За деякими даними, можливим мотивом самогубства могло стати розчарування від того, що її стажування, яке мало закінчитися в неділю, не призвело до підписання довгострокового контракту.
Родину дівчини вже повідомлено про трагедію, і за допомогою консульства докладаються зусилля для якнайшвидшого прибуття батьків до Італії.
Раніше повідомлялось, що у Києві в Печерському районі чоловік наклав на себе руки. Він вистрілив у себе на балконі власної квартири.
Нагадаємо, нещодавно у Житомирі чоловік розстріляв колишню дружину в машині й покінчив життя самогубством.
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