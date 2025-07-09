Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Молода українка вчинила самогубство в Італії — версії слідства

Молода українка вчинила самогубство в Італії — версії слідства

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 01:54
В Італії зникла українська студентка вчинила самогубство
Українка Марія Бугайова. Фото: Ansa.it

Після чотирьох днів пошуків італійські рятувальники та поліція знайшли тіло 18-річної української студентки Марії Бугайової. Вона вчинила самогубство в туристичному селі Каровіньйо.

Про це повідомляє агенція Ansa.it.

Реклама
Читайте також:

Яка версія правоохоронців

Тіло дівчини було знайдене пожежниками неподалік від села. За попередніми даними, дівчина повісилась того ж дня, коли Марія зникла безвісти. 

Слідство розглядає різні версії, але основна — самогубство, адже слідів насилля чи травм на тілі не знайдено.

Колеги Марії описують її як тиху людину. Вона не брала участі у вечірніх зустрічах з іншими студентами, які проходили стажування в місцевих закладах. 

За деякими даними, можливим мотивом самогубства могло стати розчарування від того, що її стажування, яке мало закінчитися в неділю, не призвело до підписання довгострокового контракту.  

Родину дівчини вже повідомлено про трагедію, і за допомогою консульства докладаються зусилля для якнайшвидшого прибуття батьків до Італії.

Раніше повідомлялось, що у Києві в Печерському районі чоловік наклав на себе руки. Він вистрілив у себе на балконі власної квартири.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі чоловік розстріляв колишню дружину в машині й покінчив життя самогубством. 

Італія студенти самогубство українка слідство
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації