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Украинка совершила самоубийство в Италии — какие версии следствия

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 01:54
В Италии пропавшая украинская студентка совершила самоубийство
Украинка Мария Бугаева. Фото: Ansa.it

После четырех дней поисков итальянские спасатели и полиция нашли тело 18-летней украинской студентки Марии Бугаевой. Она совершила самоубийство в туристической деревне Каровиньо.

Об этом сообщает агентство Ansa.it.

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Тело девушки было найдено пожарными неподалеку от села. По предварительным данным, девушка повесилась в тот же день, когда Мария пропала без вести.

Следствие рассматривает различные версии, но основная - самоубийство, ведь следов насилия или травм на теле не найдено.

Коллеги Марии описывают ее как тихого человека. Она не участвовала в вечерних встречах с другими студентами, которые проходили стажировку в местных учреждениях.

По некоторым данным, возможным мотивом самоубийства могло стать разочарование от того, что ее стажировка, которая должна была закончиться в воскресенье, не привела к подписанию долгосрочного контракта.

Семье девушки уже сообщили о трагедии, и с помощью консульства прилагаются усилия для скорейшего приезда родителей в Италию.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Печерском районе мужчина покончил с собой. Он выстрелил в себя на балконе собственной квартиры.

Напомним, недавно в Житомире мужчина расстрелял бывшую жену в машине и покончил жизнь самоубийством.

Италия студенты самоубийство украинка следствие
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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