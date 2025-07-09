В Италии пропавшая украинская студентка совершила самоубийство

Украинка совершила самоубийство в Италии — какие версии следствия
После четырех дней поисков итальянские спасатели и полиция нашли тело 18-летней украинской студентки Марии Бугаевой. Она совершила самоубийство в туристической деревне Каровиньо.
Об этом сообщает агентство Ansa.it.
Какова версия правоохранителей
Тело девушки было найдено пожарными неподалеку от села. По предварительным данным, девушка повесилась в тот же день, когда Мария пропала без вести.
Следствие рассматривает различные версии, но основная - самоубийство, ведь следов насилия или травм на теле не найдено.
Коллеги Марии описывают ее как тихого человека. Она не участвовала в вечерних встречах с другими студентами, которые проходили стажировку в местных учреждениях.
По некоторым данным, возможным мотивом самоубийства могло стать разочарование от того, что ее стажировка, которая должна была закончиться в воскресенье, не привела к подписанию долгосрочного контракта.
Семье девушки уже сообщили о трагедии, и с помощью консульства прилагаются усилия для скорейшего приезда родителей в Италию.
Ранее сообщалось, что в Киеве в Печерском районе мужчина покончил с собой. Он выстрелил в себя на балконе собственной квартиры.
Напомним, недавно в Житомире мужчина расстрелял бывшую жену в машине и покончил жизнь самоубийством.
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