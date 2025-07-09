Президент Зеленський закликав до санкцій після масованого обстрілу РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський прокоментував нову масовану атаку Росії на українські міста, яка стала найбільшою за кількістю повітряних цілей за добу з початку повномасштабної війни. За його словами, Росія випустила 741 повітряний засіб, зокрема 728 дронів різних типів, серед яких понад 300 були ударними БпЛА типу Shahed, а також 13 ракет, включно з "Кинджалами" та "Іскандерами".

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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Попри масштаб загрози, більшість з цих повітряних цілей було успішно знешкоджено Силами оборони.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Волині

"Зараз у багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Основний удар був по Луцьку. Пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях", — зазначив президент.

Пожежа в Києві внаслідок атаки. Фото: ДСНС Київщини

Президент наголосив, що така демонстративна атака РФ відбулася саме у момент, коли світ шукає шляхи досягнення миру та припинення вогню. За словами Зеленського, Росія свідомо ігнорує всі спроби дипломатичного врегулювання, і її агресивні дії вчергове доводять необхідність жорстких санкцій.

Гасіння пожежі, яка виникла внаслідок атаки. Фото: ДСНС Київщини

Зокрема, глава держави закликав партнерів запровадити обмеження проти російської нафти, яка, як він зазначив, уже понад три роки фінансує війну.

"Черговий доказ, що потрібні санкції — болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти", — висловився Зеленський.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ детально розповіли про атаку Росії по Україні в ніч проти 9 липня.

Моніторингові канали оприлюднили карту руху російських ударних повітряних цілей по Україні.