Президент Зеленский призвал к санкциям после массированного обстрела РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новую массированную атаку России на украинские города, которая стала крупнейшей по количеству воздушных целей за сутки с начала полномасштабной войны. По его словам, Россия выпустила 741 воздушное средство, в том числе 728 дронов различных типов, среди которых более 300 были ударными БпЛА типа Shahed, а также 13 ракет, включая "Кинжалы" и "Искандеры".

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

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Несмотря на масштаб угрозы, большинство из этих воздушных целей было успешно обезврежено Силами обороны.

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Волыни

"Сейчас во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки. Основной удар был по Луцку. Повреждения зафиксированы также в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", — отметил президент.

Пожар в Киеве в результате атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

Президент подчеркнул, что такая демонстративная атака РФ состоялась именно в момент, когда мир ищет пути достижения мира и прекращения огня. По словам Зеленского, Россия сознательно игнорирует все попытки дипломатического урегулирования, и ее агрессивные действия в очередной раз доказывают необходимость жестких санкций.

Тушение пожара, который возник в результате атаки. Фото: ГСЧС Киевской области

В частности, глава государства призвал партнеров ввести ограничения против российской нефти, которая, как он отметил, уже более трех лет финансирует войну.

"Очередное доказательство, что нужны санкции — болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", — высказался Зеленский.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ подробно рассказали об атаке России по Украине в ночь на 9 июля.

Мониторинговые каналы обнародовали карту движения российских ударных воздушных целей по Украине.