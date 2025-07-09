Президент Зеленский призвал к санкциям после массированного обстрела РФ

Зеленский отреагировал на массированные удары России по Украине
Президент Владимир Зеленский прокомментировал новую массированную атаку России на украинские города, которая стала крупнейшей по количеству воздушных целей за сутки с начала полномасштабной войны. По его словам, Россия выпустила 741 воздушное средство, в том числе 728 дронов различных типов, среди которых более 300 были ударными БпЛА типа Shahed, а также 13 ракет, включая "Кинжалы" и "Искандеры".
Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.
Реакция Владимира Зеленского на удары РФ по Украине
Несмотря на масштаб угрозы, большинство из этих воздушных целей было успешно обезврежено Силами обороны.
"Сейчас во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки. Основной удар был по Луцку. Повреждения зафиксированы также в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях", — отметил президент.
Президент подчеркнул, что такая демонстративная атака РФ состоялась именно в момент, когда мир ищет пути достижения мира и прекращения огня. По словам Зеленского, Россия сознательно игнорирует все попытки дипломатического урегулирования, и ее агрессивные действия в очередной раз доказывают необходимость жестких санкций.
В частности, глава государства призвал партнеров ввести ограничения против российской нефти, которая, как он отметил, уже более трех лет финансирует войну.
"Очередное доказательство, что нужны санкции — болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", — высказался Зеленский.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ подробно рассказали об атаке России по Украине в ночь на 9 июля.
Мониторинговые каналы обнародовали карту движения российских ударных воздушных целей по Украине.
Читайте Новини.LIVE!