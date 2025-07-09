Зеленский прибыл в Рим перед конференцией по восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выходит из самолета вместе с супругой. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июля, прибыл в столицу Италии с официальным визитом. Стало известно, с кем может встретиться глава нашего государства.

Об этом сообщили источники издания Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский в Риме

В рамках визита Владимир Зеленский планирует провести встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Основная часть визита будет связана с Конференцией по восстановлению Украины, которая стартует в среду, 10 июля, в Риме. Мероприятие будет проходить под председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Ожидается, что во время конференции будут обсуждаться вопросы экономической поддержки, инвестиций, восстановления инфраструктуры и развития партнерства между украинским итальянским бизнесом. Также планируется участие европейских лидеров, представителей международных финансовых организаций и крупных компаний.

Кроме того, вероятно, Владимир Зеленский встретится с Папой Римским Львом XIV.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированные удары России по Украине в ночь на 9 июля.

Между тем в Генеральном консульстве Украины в Неаполе прокомментировали несчастный случай с украинкой — девушку, которая пропала с 4 июля, нашли мертвой.