Зеленский прибыл в Рим перед конференцией по восстановлению Украины

Зеленский прибыл в Рим — какая цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июля, прибыл в столицу Италии с официальным визитом. Стало известно, с кем может встретиться глава нашего государства.
Об этом сообщили источники издания Новини.LIVE.
Владимир Зеленский в Риме
В рамках визита Владимир Зеленский планирует провести встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Основная часть визита будет связана с Конференцией по восстановлению Украины, которая стартует в среду, 10 июля, в Риме. Мероприятие будет проходить под председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони.
Ожидается, что во время конференции будут обсуждаться вопросы экономической поддержки, инвестиций, восстановления инфраструктуры и развития партнерства между украинским итальянским бизнесом. Также планируется участие европейских лидеров, представителей международных финансовых организаций и крупных компаний.
Кроме того, вероятно, Владимир Зеленский встретится с Папой Римским Львом XIV.
Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированные удары России по Украине в ночь на 9 июля.
Между тем в Генеральном консульстве Украины в Неаполе прокомментировали несчастный случай с украинкой — девушку, которая пропала с 4 июля, нашли мертвой.
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