Зеленский и Келлог начали встречу 9 июля - что известно

Встреча Зеленского и Келлога. Фото: Новини.LIVE

В среду, 9 июля, в Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Они обсудят вопросы военной помощи Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского и Келлога

Встреча состоялась в рамках визита Владимира Зеленского в итальянскую столицу, где главным событием 10-11 июня будет Конференция по вопросам восстановления Украины, которую в этом году организует правительство Италии.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса.

Спецпредставитель президента США является частью американской делегации, которая примет участие в Международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 10-11 июля в Риме.

Переговоры между представителями Украины и США проходят на фоне заявления главы Белого дома о предоставлении Киеву дополнительного вооружения для усиления защиты от российских атак.

Напомним, что сегодня же, 9 июля, Владимир Зеленский прибыл в столицу Италии с официальным визитом.

Также мы сообщали, что украинский лидер встретился с Папой Римским в Ватикане.