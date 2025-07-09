Зустріч Зеленського і Папи Римського 9 липня — перші деталі

Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV. Архівне фото: Х / Volodymyr Zelenskyy

Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Подробиці розмови наразі невідомі.

Про це йдеться в повідомленні Святого престолу.

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"Цього ранку Святіший Отець прийняв на аудієнції Його Високоповажність Володимира Зеленського, Президента України, та його свиту", — йдеться у повідомленні.

Подробиці зустрічі поки невідомі.

Скриншот повідомлення Святого престолу

Нагадаємо, 9 липня Зеленський прибув до Рима. Президент планує провести низку зустрічей.

Також глава держави відреагував на масовані удари Росії по Україні в ніч проти 9 липня. За словами Зеленського, РФ свідомо ігнорує всі спроби дипломатичного врегулювання.