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Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані — що відомо

Зеленський зустрівся з Папою Римським у Ватикані — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 14:24
Зустріч Зеленського і Папи Римського 9 липня — перші деталі
Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV. Архівне фото: Х / Volodymyr Zelenskyy

Президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Подробиці розмови наразі невідомі.

Про це йдеться в повідомленні Святого престолу

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Зустріч Зеленського і Папи Римського

"Цього ранку Святіший Отець прийняв на аудієнції Його Високоповажність Володимира Зеленського, Президента України, та його свиту", — йдеться у повідомленні.

Подробиці зустрічі поки невідомі.

Зустріч Зеленського і Папи Римського
Скриншот повідомлення Святого престолу

Нагадаємо, 9 липня Зеленський прибув до Рима. Президент планує провести низку зустрічей. 

Також глава держави відреагував на масовані удари Росії по Україні в ніч проти 9 липня. За словами Зеленського, РФ свідомо ігнорує всі спроби дипломатичного врегулювання. 

Володимир Зеленський Ватикан Папа Римський візит Лев XIV
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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