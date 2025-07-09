Встреча Зеленского и Папы Римского 9 июля — первые детали

Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV. Архивное фото: Х / Volodymyr Zelenskyy

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. Подробности разговора пока неизвестны.

Об этом говорится в сообщении Святого престола.

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Встреча Зеленского и Папы Римского

"Этим утром Святейший Отец принял на аудиенции Его Превосходительство Владимира Зеленского, Президента Украины и его свиту", — говорится в сообщении.

Подробности встречи пока неизвестны.

Скриншот сообщения Святого престола

Напомним, 9 июля Зеленский прибыл в Рим. Президент планирует провести ряд встреч.

Также глава государства отреагировал на массированные удары РФ по Украине в ночь на 9 июля. По словам Зеленского, Россия сознательно игнорирует все попытки дипломатического урегулирования.