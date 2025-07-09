Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане — что известно

Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 14:24
Встреча Зеленского и Папы Римского 9 июля — первые детали
Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV. Архивное фото: Х / Volodymyr Zelenskyy

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. Подробности разговора пока неизвестны.

Об этом говорится в сообщении Святого престола.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского и Папы Римского

"Этим утром Святейший Отец принял на аудиенции Его Превосходительство Владимира Зеленского, Президента Украины и его свиту", — говорится в сообщении.

Подробности встречи пока неизвестны.

Зустріч Зеленського і Папи Римського
Скриншот сообщения Святого престола

Напомним, 9 июля Зеленский прибыл в Рим. Президент планирует провести ряд встреч.

Также глава государства отреагировал на массированные удары РФ по Украине в ночь на 9 июля. По словам Зеленского, Россия сознательно игнорирует все попытки дипломатического урегулирования.

Владимир Зеленский Ватикан Папа Римский визит Лев XIV
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации