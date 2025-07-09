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Головна Новини дня Зброя і санкції — Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом

Зброя і санкції — Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 22:32
Зустріч Зеленського й Келлога 9 липня в Римі — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський і спецпредставник США з питань війни Росії проти України Кіт Келлог. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський поговорив зі спецпредставником США щодо війни Росії проти України Кітом Келлогом в Римі у середу, 9 липня. Політики обговорили нову військову допомогу ЗСУ та жорсткіші санкції проти РФ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

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Зустріч Зеленського й Келлога 9 липня

"Змістовна розмова зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію", — зазначив президент.

За його словами, сторони порушили питання відправки Україні зброї та посилення її ППО. Обговорили закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво й локалізацію в нашій країні, а також посилення санкцій проти Росії.

Про що говорили Зеленський і Келлог 9 липня
Зустріч Зеленського й Келлога в Римі 9 липня. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", — наголосив Зеленський.

Він виразив вдячність президенту США Дональду Трампу, обом партіям та американському народу за підтримку та допомогу.

"Щиро цінуємо дружбу між нашими людьми", — резюмував президент.

Зброя і санкції — Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом - фото 2
Скриншот допису Володимира Зеленського в соцмережі Х

Нагадаємо, що в середу, 9 липня, Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Його Святість прийняв українського лідера у літній резиденції Кастель Гандольфо, що біля Риму.

Також президент України провів зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою. Він запевнив Зеленського у беззаперечній підтримці України.

санкції проти Росії зброя військова допомога Кіт Келлог
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
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