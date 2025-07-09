Зустріч Зеленського й Келлога 9 липня в Римі — про що говорили

Зброя і санкції — Зеленський розкрив деталі розмови з Келлогом
Президент України Володимир Зеленський поговорив зі спецпредставником США щодо війни Росії проти України Кітом Келлогом в Римі у середу, 9 липня. Політики обговорили нову військову допомогу ЗСУ та жорсткіші санкції проти РФ.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.
I had a substantive conversation with U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine Keith Kellogg @generalkellogg. I thanked him for participating in the Ukraine Recovery Conference, where the General leads the U.S. delegation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2025
We discussed weapons supplies and strengthening air… pic.twitter.com/nIHPaPktrA
Зустріч Зеленського й Келлога 9 липня
"Змістовна розмова зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію", — зазначив президент.
За його словами, сторони порушили питання відправки Україні зброї та посилення її ППО. Обговорили закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво й локалізацію в нашій країні, а також посилення санкцій проти Росії.
"Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", — наголосив Зеленський.
Він виразив вдячність президенту США Дональду Трампу, обом партіям та американському народу за підтримку та допомогу.
"Щиро цінуємо дружбу між нашими людьми", — резюмував президент.
Нагадаємо, що в середу, 9 липня, Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Його Святість прийняв українського лідера у літній резиденції Кастель Гандольфо, що біля Риму.
Також президент України провів зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою. Він запевнив Зеленського у беззаперечній підтримці України.
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