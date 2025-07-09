Зеленський прибув до Ватикану - про що говорили із Папою Римським

Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У середу, 9 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Ватикану. Його прийняв Папа Римський Лев XIV.

Про це повідомляє L'Osservatore Romano.

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Зеленський прибув до Ватикану

Зустріч відбулася в літній папській резиденції Кастель Гандольфо, що під Римом. На подвір’ї главу української держави урочисто зустріла почесна варта зі швейцарських гвардійців.

Під час аудієнції Папа Римський запропонував Ватикан як потенційний майданчик для мирних перемовин між Україною та Росією. Утім, варто зазначити, що раніше Москва вже відкидала ідею такого посередництва, мотивуючи це тим, що і Росія, і Україна — православні країни.

Окрім зустрічі з понтифіком, у програмі візиту Зеленського також передбачена зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Візит українського лідера до Італії відбувається напередодні четвертої Міжнародної конференції з відновлення України, яка пройде 10–11 липня в Римі. Глава держави планує взяти в ній активну участь, аби заручитися підтримкою міжнародної спільноти для післявоєнної відбудови країни.

Зеленський подякував Ватикану за підтримку

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським висловив вдячність Ватикану за духовну та практичну підтримку українського народу. Сторони обговорили важливе гуманітарне питання — повернення на батьківщину українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

Глава держави наголосив на спільному прагненні до миру та завершення війни, підкресливши, що Україна розраховує на участь Апостольської столиці у сприянні мирному діалогу на найвищому міжнародному рівні.

У Telegram Зеленський написав, що Україна високо цінує духовну і практичну підтримку Ватикану, а також кожну молитву за мир.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Окремо Зеленський акцентував увагу на відкритості до мирних переговорів. Зокрема, він нагадав, що Ватикан залишається можливою платформою для зустрічей на рівні світових лідерів з метою припинення російської агресії. Водночас, за його словами, саме Москва наразі відкидає цю ініціативу, як і всі інші пропозиції до миру.

Президент підкреслив, що Україна продовжить зміцнювати глобальну солідарність, щоби дипломатичні зусилля врешті дали результат.

Зеленський також подякував Папі за допомогу українським дітям, зокрема тим, кого вдалося повернути з території Росії. Він відзначив, що українські діти мають змогу проходити реабілітацію та відпочивати в Італії, і така гостинність є надзвичайно важливою. Під час зустрічі сторони обговорили подальші зусилля Ватикану щодо повернення викрадених Росією українських дітей.

Окремою темою розмови стала постать митрополита Андрея Шептицького. Президент розповів Папі про шану, яку українське суспільство має до духовного лідера, зокрема за його порятунок євреїв під час Другої світової війни та захист християнських цінностей. Зеленський висловив сподівання, що заслуги Шептицького отримають міжнародне визнання.

Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Володимир Зеленський приїхав у Ватикан. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що 9 липня Володимир Зеленський прибув до італійської столиці. У рамках візиту глава держави має намір провести кілька важливих переговорів та зустрічей із міжнародними партнерами.

Також Президент України прокоментував масштабні ракетні атаки, які Росія здійснила в ніч на 9 липня. За його словами, ці удари свідчать про цілеспрямоване небажання Кремля йти шляхом дипломатії та ігнорування будь-яких мирних ініціатив.