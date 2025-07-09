Зеленский прибыл в Ватикан - о чем говорили с Папой Римским

Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В среду, 9 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Ватикан. Его принял Папа Римский Лев XIV.

Об этом сообщает L'Osservatore Romano.

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Зеленский прибыл в Ватикан

Встреча состоялась в летней папской резиденции Кастель Гандольфо, что под Римом. Во дворе главу украинского государства торжественно встретил почетный караул из швейцарских гвардейцев.

Во время аудиенции Папа Римский предложил Ватикан как потенциальную площадку для мирных переговоров между Украиной и Россией. Впрочем, стоит отметить, что ранее Москва уже отвергала идею такого посредничества, мотивируя это тем, что и Россия, и Украина — православные страны.

Кроме встречи с понтификом, в программе визита Зеленского также предусмотрена встреча со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Визит украинского лидера в Италию проходит накануне четвертой Международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 10-11 июля в Риме. Глава государства планирует принять в ней активное участие, чтобы заручиться поддержкой международного сообщества для послевоенного восстановления страны.

Зеленский поблагодарил Ватикан за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским выразил благодарность Ватикану за духовную и практическую поддержку украинского народа. Стороны обсудили важный гуманитарный вопрос — возвращение на родину украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

Глава государства отметил общее стремление к миру и завершению войны, подчеркнув, что Украина рассчитывает на участие Апостольской столицы в содействии мирному диалогу на самом высоком международном уровне.

В Telegram Зеленский написал, что Украина высоко ценит духовную и практическую поддержку Ватикана, а также каждую молитву за мир.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Отдельно Зеленский акцентировал внимание на открытости к мирным переговорам. В частности, он напомнил, что Ватикан остается возможной платформой для встреч на уровне мировых лидеров с целью прекращения российской агрессии. В то же время, по его словам, именно Москва пока отвергает эту инициативу, как и все другие предложения к миру.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит укреплять глобальную солидарность, чтобы дипломатические усилия наконец дали результат.

Зеленский также поблагодарил Папу за помощь украинским детям, в частности тем, кого удалось вернуть с территории России. Он отметил, что украинские дети имеют возможность проходить реабилитацию и отдыхать в Италии, и такое гостеприимство является чрезвычайно важным. Во время встречи стороны обсудили дальнейшие усилия Ватикана по возвращению похищенных Россией украинских детей.

Отдельной темой разговора стала фигура митрополита Андрея Шептицкого. Президент рассказал Папе об уважении, которое украинское общество имеет к духовному лидеру, в частности за его спасение евреев во время Второй мировой войны и защиту христианских ценностей. Зеленский выразил надежду, что заслуги Шептицкого получат международное признание.

Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Владимир Зеленский приехал в Ватикан. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что 9 июля Владимир Зеленский прибыл в итальянскую столицу. В рамках визита глава государства намерен провести несколько важных переговоров и встреч с международными партнерами.

Также Президент Украины прокомментировал масштабные ракетные атаки, которые Россия осуществила в ночь на 9 июля. По его словам, эти удары свидетельствуют о целенаправленном нежелании Кремля идти по пути дипломатии и игнорировании любых мирных инициатив.