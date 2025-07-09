Встреча Зеленского и Келлога 9 июля в Риме — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель США по вопросам войны России против Украины Кит Келлог. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со спецпредставителем США по войне России против Украины Китом Келлогом в Риме в среду, 9 июля. Политики обсудили новую военную помощь ВСУ и более жесткие санкции против РФ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х.

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У меня был предметный разговор со специальным президентским посланником США по Украине Китом Келлоггом @generalkellogg. Поблагодарил его за участие в Конференции по восстановлению Украины, где генерал возглавляет делегацию США.



Мы обсудили поставки оружия и укрепление воздушного... pic.twitter.com/nIHPaPktrA - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 9 июля 2025

Встреча Зеленского и Келлога 9 июля

"Содержательный разговор со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины: генерал возглавляет американскую делегацию", — отметил президент.

По его словам, стороны подняли вопрос отправки Украине оружия и усиления ее ПВО. Обсудили закупку американского оружия, совместное оборонное производство и локализацию в нашей стране, а также усиление санкций против России.

Встреча Зеленского и Келлога в Риме 9 июля. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики, и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти. Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире", — подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, обеим партиям и американскому народу за поддержку и помощь.

"Искренне ценим дружбу между нашими людьми", — резюмировал президент.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского в соцсети Х

Напомним, что в среду, 9 июля, Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV. Его Святейшество принял украинского лидера в летней резиденции Кастель Гандольфо, что возле Рима.

Также президент Украины провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Он заверил Зеленского в беспрекословной поддержке Украины.