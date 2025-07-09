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Зеленський зустрівся з президентом Італії — про що говорили

Ua en ru
Дата публікації: 9 липня 2025 19:58
Зеленський зустрівся з лідером Італії Маттареллою
Президент України Володимир Зеленський та Президент Італії Серджо Маттарелла під час зустрічі 9 липня 2025 року. Фото: кадр з відео

У середу, 9 липня, Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Італії. Під час візиту глава держави зустрівся з Президентом Італії Серджо Маттареллою.

Про це інформують Новини.LIVE та італійські ЗМІ.

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Президент Італії прийняв Зеленського у своїй резиденції

Сьогодні, 9 липня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Італії Серджо Маттареллою в його резиденції у Квіринальському палаці в Римі.

Під час розмови лідер Італії запевнив Зеленського у твердій та повній підтримці України.

"Вітаю, президенте, мені приємно зустрітися з вами знову, щоб підтвердити дружбу, яка пов'язує Італію та Україну, та повну підтримку нашою країною незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

З найбільш інтенсивною і конкретною близькістю наша позиція є і залишається абсолютно твердою. Я також хотів би висловити захоплення поведінкою українського народу, яка зміцнює наше переконання у повній підтримці та підтримці вашої країни", — сказав Маттарелла під час зустрічі із Зеленським.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський прибув до столиці Італії з офіційним візитом.

Також ми повідомляли, що український лідер зустрівся з Папою Римським у Ватикані.

Володимир Зеленський Італія Рим політики візит
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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