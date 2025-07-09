Зеленский встретился с лидером Италии Маттареллой

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи 9 июля 2025 года. Фото: кадр из видео

В среду, 9 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Италии. Во время визита глава государства встретился с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

Об этом информируют Новини.LIVE и итальянские СМИ.

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Сегодня, 9 июля, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с Президентом Италии Серджо Маттареллой в его резиденции в Квиринальском дворце в Риме.

Во время разговора лидер Италии заверил Зеленского в твердой и полной поддержке Украины.

"Поздравляю, президент, мне приятно встретиться с вами снова, чтобы подтвердить дружбу, которая связывает Италию и Украину, и полную поддержку нашей страной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

С наиболее интенсивной и конкретной близостью наша позиция есть и остается абсолютно твердой. Я также хотел бы выразить восхищение поведением украинского народа, которое укрепляет наше убеждение в полной поддержке и поддержке вашей страны", — сказал Маттарелла во время встречи с Зеленским.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский прибыл в столицу Италии с официальным визитом.

Также мы сообщали, что украинский лидер встретился с Папой Римским в Ватикане.