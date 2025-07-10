Кит Келлог заявил, что войну в Украине нужно прекратить

Кит Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Убийствам в Украине нужно положить конец. Прекращение огня сейчас возможно.

Об этом 9 июля написал в соцсети Х специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

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Это честь быть здесь в Риме, представляя президента Трампа @POTUS. Конференция сосредоточена на будущем.



Как он неоднократно говорил, убийства должны прекратиться. Прекращение огня сейчас выполнимо.



Мы продолжаем помогать Украине защищать свой народ и предотвращать гибель невинных людей.... https://t.co/9biyFqlIEN - Keith Kellogg (@generalkellogg) 9 июля 2025 г .

Мнение Келлога относительно войны в Украине

Спецпредставитель США отметил, что представлять Трампа на конференции в Риме является для него честью. Также он добавил, что в ночь на 9 июля россияне выпустили по Украине рекордное количество целей.

"Мы продолжаем помогать Украине защищать свой народ и предотвращать потери невинных жизней. Прошлой ночью Украина подверглась более 740 атакам беспилотников и ракет. Это исторически самое высокое количество в истории. Война должна прекратиться", — подчеркнул Келлог.

Напомним, 9 июля Кит Келлог в Риме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. От Украины также присутствовали министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса.

Также мы сообщали, какие вопросы Кит Келлог и Владимир Зеленский обсудили 9 июля во время встречи в Риме. Речь шла о новой военной помощи и усилении санкций против РФ.