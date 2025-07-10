Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Война в Украине должна прекратиться — заявление Келлога

Война в Украине должна прекратиться — заявление Келлога

Ua en ru
Дата публикации 10 июля 2025 08:02
Кит Келлог заявил, что войну в Украине нужно прекратить
Кит Келлог. Фото: Yves Herman/Reuters

Убийствам в Украине нужно положить конец. Прекращение огня сейчас возможно.

Об этом 9 июля написал в соцсети Х специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Реклама
Читайте также:

Мнение Келлога относительно войны в Украине

Спецпредставитель США отметил, что представлять Трампа на конференции в Риме является для него честью. Также он добавил, что в ночь на 9 июля россияне выпустили по Украине рекордное количество целей.

"Мы продолжаем помогать Украине защищать свой народ и предотвращать потери невинных жизней. Прошлой ночью Украина подверглась более 740 атакам беспилотников и ракет. Это исторически самое высокое количество в истории. Война должна прекратиться", — подчеркнул Келлог.

Напомним, 9 июля Кит Келлог в Риме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. От Украины также присутствовали министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса.

Также мы сообщали, какие вопросы Кит Келлог и Владимир Зеленский обсудили 9 июля во время встречи в Риме. Речь шла о новой военной помощи и усилении санкций против РФ.

Владимир Зеленский США война в Украине встреча Кит Келлог
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации