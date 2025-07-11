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Головна Новини дня Кіт Келлог приїде до Києва 14 липня — ексклюзив Новини.LIVE

Кіт Келлог приїде до Києва 14 липня — ексклюзив Новини.LIVE

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Дата публікації: 11 липня 2025 14:21
Спецпосланник Трампа Келлог приїде до Києва 14 липня
Спеціальний посол США з питань України Кіт Келлог. Фото: кадр з відео

Спеціальний представник чинного президента США Дональда Трампа Кіт Келлог планує прибути до столиці. Посадовець відвідає Україну наступного тижня, в понеділок, 14 липня.

Про це він заявив під час конференції в Римі журналістці Новини.LIVE  Галині Остаповець.

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За словами Келлога, його візит до Києва триватиме цілий тиждень. Американський представник також згадав про надзвичайну насиченість своєї програми, пожартувавши, що через щільний графік йому навіть не вистачає часу на сніданок.

Очікується, що під час перебування в Україні Келлог проведе низку зустрічей, пов’язаних із політикою адміністрації Трампа щодо України.

Примітно, що запланований візит Кіта Келлога співпадає з нещодавньою заявою президента США Дональда Трампа. Він анонсував, що збирається зробити важливу заяву щодо Росії в понеділок, 14 липня. 

Нагадаємо, нещодавно Кіт Келлог зробив заяву щодо війни в Україні

Також Кіт Келлог раніше висловлювався щодо того, яким має бути план відбудови України. 

США Україна війна в Україні візит Кіт Келлог
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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