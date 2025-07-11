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Главная Новости дня Кит Келлог приедет в Киев 14 июля — эксклюзив Новини.LIVE

Кит Келлог приедет в Киев 14 июля — эксклюзив Новини.LIVE

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Дата публикации 11 июля 2025 14:21
Спецпосланник Трампа Келлог приедет в Киев 14 июля
Специальный посол США по вопросам Украины Кит Келлог. Фото: кадр из видео

Специальный представитель действующего президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует прибыть в столицу. Чиновник посетит Украину на следующей неделе, в понедельник, 14 июля.

Об этом он заявил во время конференции в Риме журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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По словам Келлога, его визит в Киев продлится целую неделю. Американский представитель также упомянул о чрезвычайной насыщенности своей программы, пошутив, что из-за плотного графика ему даже не хватает времени на завтрак.

Ожидается, что во время пребывания в Украине Келлог проведет ряд встреч, связанных с политикой администрации Трампа в отношении Украины.

Примечательно, что запланированный визит Кита Келлога совпадает с недавним заявлением президента США Дональда Трампа. Он анонсировал, что собирается сделать важное заявление по России в понедельник, 14 июля.

Напомним, недавно Кит Кэллог сделал заявление относительно войны в Украине.

Также Кит Келлог ранее высказывался относительно того, каким должен быть план восстановления Украины.

США Украина война в Украине визит Кит Келлог
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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