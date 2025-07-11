Спецпосланник Трампа Келлог приедет в Киев 14 июля

Кит Келлог приедет в Киев 14 июля — эксклюзив Новини.LIVE
Специальный представитель действующего президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует прибыть в столицу. Чиновник посетит Украину на следующей неделе, в понедельник, 14 июля.
Об этом он заявил во время конференции в Риме журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Кит Кэллог собирается посетить Украину
По словам Келлога, его визит в Киев продлится целую неделю. Американский представитель также упомянул о чрезвычайной насыщенности своей программы, пошутив, что из-за плотного графика ему даже не хватает времени на завтрак.
Ожидается, что во время пребывания в Украине Келлог проведет ряд встреч, связанных с политикой администрации Трампа в отношении Украины.
Примечательно, что запланированный визит Кита Келлога совпадает с недавним заявлением президента США Дональда Трампа. Он анонсировал, что собирается сделать важное заявление по России в понедельник, 14 июля.
Напомним, недавно Кит Кэллог сделал заявление относительно войны в Украине.
Также Кит Келлог ранее высказывался относительно того, каким должен быть план восстановления Украины.
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