Келлог заявив, що план Америки щодо відновлення України включає не лише відбудову

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог. Фото: скриншот з відео

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, что план США з відновлення України включає не лише відбудову фізичних об'єктів. Він також має передбачати вирішення соціально-економічних наслідків війни.

Про це Келлог сказав у своєму виступі на Римській конференції, яке транслювало DRM News.

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Що сказав Келлог про відновлення України

"США розуміють, що відбудова України величезне, але критичне завдання, яке вплине на весь європейський регіон. Ми також визнаємо, що відбудова України — це не лише відновлення інфраструктури, а й вирішення соціально економічних наслідків війни", — заявив спецпредставник Трампа.

Він уточнив, що відновлення включає також:

безпечне повернення всіх українських біженців;

повернення всіх викрадених українських дітей;

належна допомога ветеранам з метою їхньої інтеграції в суспільство;

комплексну операцію з розмінування для забезпечення безпеки всіх українців.

Також Келлог додав, що з економічного боку, майбутні інвестиції в Україну залежать від стабільної безпекової ситуації, тому зусилля США спрямовані на досягнення "всеосяжного та постійного мирного врегулювання" з Росією, а не лише "тимчасового припинення вогню".

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа сказав також, що відновлення України після війни є надзвичайно складним завданням. Однак досвід відновлення Європи після Другої світової демонструє можливість успішного подолання таких наслідків.

Крім того, на думку Кіта Келлога, припинення вогню в Україні зараз можливе.