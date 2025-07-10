Келлог заявив, що план Америки щодо відновлення України включає не лише відбудову

Келлог сказав, що передбачає план США з відновлення України
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, что план США з відновлення України включає не лише відбудову фізичних об'єктів. Він також має передбачати вирішення соціально-економічних наслідків війни.
Про це Келлог сказав у своєму виступі на Римській конференції, яке транслювало DRM News.
Що сказав Келлог про відновлення України
"США розуміють, що відбудова України величезне, але критичне завдання, яке вплине на весь європейський регіон. Ми також визнаємо, що відбудова України — це не лише відновлення інфраструктури, а й вирішення соціально економічних наслідків війни", — заявив спецпредставник Трампа.
Він уточнив, що відновлення включає також:
- безпечне повернення всіх українських біженців;
- повернення всіх викрадених українських дітей;
- належна допомога ветеранам з метою їхньої інтеграції в суспільство;
- комплексну операцію з розмінування для забезпечення безпеки всіх українців.
Також Келлог додав, що з економічного боку, майбутні інвестиції в Україну залежать від стабільної безпекової ситуації, тому зусилля США спрямовані на досягнення "всеосяжного та постійного мирного врегулювання" з Росією, а не лише "тимчасового припинення вогню".
Нагадаємо, що спецпредставник Трампа сказав також, що відновлення України після війни є надзвичайно складним завданням. Однак досвід відновлення Європи після Другої світової демонструє можливість успішного подолання таких наслідків.
Крім того, на думку Кіта Келлога, припинення вогню в Україні зараз можливе.
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