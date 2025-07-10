Келлог заявил, что план Америки по восстановлению Украины включает не только восстановление

Спецпредставитель президента США в Украине Кит Келлог. Фото: скриншот из видео

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что план США по восстановлению Украины включает не только восстановление физических объектов. Он также должен предусматривать решение социально-экономических последствий войны.

Об этом Келлог сказал в своем выступлении на Римской конференции, которое транслировало DRM News.

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Что сказал Кэллог о восстановлении Украины

"США понимают, что восстановление Украины огромная, но критическая задача, которая повлияет на весь европейский регион. Мы также признаем, что восстановление Украины — это не только восстановление инфраструктуры, но и решение социально экономических последствий войны", — заявил спецпредставитель Трампа.

Он уточнил, что восстановление включает также:

безопасное возвращение всех украинских беженцев;

возвращение всех похищенных украинских детей;

надлежащая помощь ветеранам с целью их интеграции в общество;

комплексную операцию по разминированию для обеспечения безопасности всех украинцев.

Также Келлог добавил, что с экономической стороны, будущие инвестиции в Украину зависят от стабильной ситуации безопасности, поэтому усилия США направлены на достижение "всеобъемлющего и постоянного мирного урегулирования" с Россией, а не только "временного прекращения огня".

Напомним, что спецпредставитель Трампа сказал также, что восстановление Украины после войны является чрезвычайно сложной задачей. Однако опыт восстановления Европы после Второй мировой демонстрирует возможность успешного преодоления таких последствий.

Кроме того, по мнению Кита Келлога, прекращение огня в Украине сейчас возможно.