Кіт Келлог вважає, що відновити Україну можна за планом Маршала

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Фото: Держдеп США

Відновлення України після широкомасштабного вторгнення є надзвичайно складним завданням. Проте, як зазначає Кіт Келлог, спеціальний посланник президента США з питань України, досвід відновлення Європи після Другої світової війни демонструє можливість успішного подолання таких викликів.

Про це Кіт Келлог заявив в рамках конференції URC2025 в Римі, повідомляє Interfax-Україна.

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У Келлога є план відбудови України

На думку спецпредставника Трампа, для цього необхідне об'єднання зусиль міжнародної спільноти та розробка чіткого плану дій, подібного до "Плану Маршалла".

"Я пам'ятаю зі студентських років історію, що таке американський план Маршалла… Я думаю, що нам потрібно зробити те ж саме з Україною – відновити те, що було. Це буде нелегко… Я думаю, що ми готові до цього", — сказав Келлог.

Він підкреслив необхідність спільних зусиль, аби повернути країні її інфраструктуру та економічний потенціал.

Що США вже роблять для відновлення України

Варто відзначити, що Сполучені Штати активно сприяють процесу відновлення України. За попереднього президента США Джо Байдена було призначено спеціального представника з економічного відновлення України. Крім того, Державний департамент США створив робочу групу з економічним відновленням, яка зосереджується на ключових проєктах.

Також було створено Американсько-український інвестиційний фонд, спрямований на розвиток критичних галузей, таких як видобування нафти та газу, та пов'язаної з ними інфраструктури. Цей фонд є прикладом плідної співпраці між двома країнами.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США Кітом Келлогом в Римі. Політики обговорили нову військову допомогу ЗСУ та жорсткіші санкції проти РФ.

Також повідомлялось, що Кіт Келлог жорстко відповів на заяву Кремля, що Україна та США гальмують мирні переговори. Келлог назвав такі твердження безпідставними.