Кіт Келлог звинуватив Кремль у брехні після заяви Москви про затягування переговорів Україною та США

Кремль робить орвеллівські заяви — Келлог про брехню Москви
Радник та представник Дональда Трампа Кіт Келлог жорстко відповів на заяву Кремля, що Україна та США гальмують мирні переговори. Келлог назвав такі твердження безпідставними.
Свою позицію Кіт Келлог висловив у соцмережі X.
Позиція США щодо заяв Кремля про переговори
Кіт Келлог назвав заяви речника Кремля Дмитра Пєскова про нібито блокування Україною та США мирних переговорів "орвеллівськими" і безпідставними.
У своєму повідомленні Келлог наголосив, що президент США Дональд Трамп наполегливо прагне досягнення миру в Україні. Він закликав Росію негайно припинити воєнні дії та розпочати тристоронні переговори з метою припинення війни.
Келлог також підкреслив, що Росія не має права продовжувати бомбардування мирного населення України.
Раніше повідомлялось, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія знову намагається перекласти відповідальність за затягування повномасштабної війни в Україні. За його словами, саме Москва є ініціатором і рушієм цієї війни.
Також глава ОПУ наголосив, що нові та жорсткіші санкції проти Росії дуже важливі, адже це неабияк вдарить по її економіці.
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