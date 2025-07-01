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Головна Новини дня Кремль робить орвеллівські заяви — Келлог про брехню Москви

Кремль робить орвеллівські заяви — Келлог про брехню Москви

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 01:42
Кіт Келлог звинуватив Кремль у брехні після заяви Москви про затягування переговорів Україною та США
Спецпредставник США Кіт Келлог. Фото: Reuters

Радник та представник Дональда Трампа Кіт Келлог жорстко відповів на заяву Кремля, що Україна та США гальмують мирні переговори. Келлог назвав такі твердження безпідставними.

Свою позицію Кіт Келлог висловив у соцмережі X.

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Повідомлення Кіта Келлога. Фото: Скріншот

Кіт Келлог назвав заяви речника Кремля Дмитра Пєскова про нібито блокування Україною та США мирних переговорів "орвеллівськими" і безпідставними. 

У своєму повідомленні Келлог наголосив, що президент США Дональд Трамп наполегливо прагне досягнення миру в Україні. Він закликав Росію негайно припинити воєнні дії та розпочати тристоронні переговори з метою припинення війни. 

Келлог також підкреслив, що Росія не має права продовжувати бомбардування мирного населення України.

Раніше повідомлялось, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія знову намагається перекласти відповідальність за затягування повномасштабної війни в Україні. За його словами, саме Москва є ініціатором і рушієм цієї війни.

Також глава ОПУ наголосив, що нові та жорсткіші санкції проти Росії дуже важливі, адже це неабияк вдарить по її економіці.

росія США війна в Україні Кіт Келлог мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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