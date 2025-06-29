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Головна Новини дня Трамп запровадить санкції проти РФ — Єрмак відреагував

Трамп запровадить санкції проти РФ — Єрмак відреагував

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 19:30
Чи запровадять США санкції проти РФ — Єрмак зробив заяву
Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: REUTERS/Anna Rose Layden

Нові та жорсткіші санкції проти Росії дуже важливі, адже це неабияк вдарить по її економіці. У США заявили, що готові запровадити нові обмеження.

Про це повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак у Telegram. 

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"Санкції проти Росії важливі. Їх економіка має бути знищена, якщо вони не хочуть припиняти війну", — написав Андрій Єрмак.

Так він відреагував на слова сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який заявив, що Дональд Трамп вже готовий запровадити санкції проти РФ. Він також пояснив, як буде працювати цей законопроєкт. 

"Що ж робить цей законопроєкт? Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, то проти ваших товарів, що надходять до Сполучених Штатів, запроваджується мито у 500%. Індія та Китай купують 70% путінської нафти. Вони підтримують його військову машину в робочому стані. Мій законопроєкт має 84 співавтори. Він дозволить президенту запровадити обмеження проти Китаю, Індії та інших країн, щоб вони припинили підтримувати військову машину Путіна і він сів за стіл переговорів", — роз'яснив сенатор. 

Нагадаємо, раніше Україна ввела санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ. У цьому списку 87 юридичних та фізичних осіб. 

Крім того, в Україні синхронізують дію санкцій проти Росії з міжнародними союзниками.

санкції проти Росії США Андрій Єрмак Дональд Трамп війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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