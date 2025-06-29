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Головна Новини дня Трамп готовий запровадити санкції проти РФ — деталі від Грема

Трамп готовий запровадити санкції проти РФ — деталі від Грема

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 19:09
Санкції проти Росії — Трамп готовий запровадити нові обмеження
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп готовий запровадити нові санкції проти Росії. Він вважає, що час для нових обмежень настав.

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем в ефірі ABC News

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Нові санкції проти Росії

"Вчора вперше президент Дональд Трамп сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, що настав час рухати вперед законопроєкт щодо санкцій проти Росії", — заявив Грем.

За словами сенатора, законопроєкт щодо санкцій буде ухвалено "після літніх канікул". Сенат йде у відпустку наприкінці липня та повертається до роботи у вересні. Там сподіваються, що Трамп підпише цей документ, якщо американські законодавці його підтримують. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що дві країни блокують новий пакет санкцій проти РФ. Свої умови висувають Угорщина та Словаччина. 

Крім того, Марко Рубіо пояснив, чому Трамп досі не посилив санкції проти РФ. За його словами, Штати все ще хочуть мати простір для переговорів щодо мирної угоди про завершення війни в Україні.

санкції проти Росії США Дональд Трамп війна в Україні обмеження
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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