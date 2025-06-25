Санкції проти Росії — чому Трамп досі не посилив обмеження

Державний секретар США Марко Рубіо та лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Державний секретар Сполучених Штатів Америки пояснив, чому лідер Дональд Трамп досі не посилив санкції проти Росії. За його словами, Штати все ще хочуть мати простір для переговорів щодо мирної угоди про завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Politico у середу, 25 червня.

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Санкції проти Росії

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню, і хто тоді з ними розмовлятиме?" — зазначив Рубіо.

За його словами, Трамп "знатиме правильний час і місце" для нових економічних заходів. Як тільки це станеться, то "вікно для переговорів з Росією", ймовірно, буде закрито.

Рубіо повідомив, що це питання не буде обговорено найближчим часом. Він зауважив, що співпраця продовжиться.

"У тому сенсі, що якщо у нас буде можливість щось змінити та залучити їх до переговорів, ми нею скористаємося", — каже він.

Білий дім взаємодіє з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом щодо його законодавчої ініціативи, яка передбачає запровадження 500% мит на імпорт з держав, що продовжують купувати російську нафту, газ та інші ресурси, у разі, якщо РФ не повернеться до діалогу.

"Ми поговорили з ними про те, як це сформулювати, як це структурувати, бо зрештою ми вважаємо, що воно має бути достатньо гнучким, щоб президент міг запровадити санкції, і ми не скасовували жодних із тих санкцій, які в нас є", — каже Рубіо.

Територіальні цілі РФ

За словами держсекретаря, переговори зайшли в глухий кут. Кремль вважає, що зможе досягти територіальних цілей, а в США з цим не погоджуються.

"Ми вважаємо, що їм буде набагато важче цього досягти, ніж вони думають", — додав він.

Нагадаємо, 24 червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що для зупинення війни необхідно ввести жорсткі обмеження, зокрема знизити ціну російської нафти.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наразі ЄС працює над новим пакетом санкцій проти РФ.