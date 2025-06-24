ЄС готує нові потужні санкції для Росії — фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейський Союз працює над 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, він стане "жорстким і болючим" для країни-агресора.

Про це очільниця Єврокомісії заявила під час свого виступу на полях саміту НАТО в Гаазі, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про нові санкції проти РФ

Вона запевнила у незмінній підтримці України з боку європейських партнерів.

"Ми багато чому можемо навчитися у вас. Але головне — ми можемо допомогти вам вижити та перемогти", — наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що під час саміту "Великої сімки", що відбувся в Канаді, лідери країн-учасниць виступили зі спільною заявою, в якій вкотре підтвердили солідарність з Україною. У документі наголошується на необхідності припинення збройної агресії та досягнення справедливого і сталого миру.

При цьому Угорщина та Словаччина заблокували ухвалення 18-го санкційного пакету ЄС, який мав посилити тиск на Росію. Причиною стало невдоволення планами Євросоюзу поетапно скорочувати закупівлю російських енергоресурсів. Обидві країни виступили проти обмежень, які, на їхню думку, можуть завдати шкоди їхнім національним енергетичним інтересам.