Угорщина та Словаччина заблокували нові санкції ЄС проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Faceebook/Петер Сіярто

Угорщина та Словаччина виступили проти ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу, спрямованого проти Російської Федерації. Блокування пакету стало реакцією на намір Брюсселя поступово обмежити імпорт енергоресурсів з Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Реклама

Читайте також:

Майбутнє 18-го пакету санкцій ЄС наразі залишається під питанням

Зокрема, мова йде про заборону на закупівлю дешевого російського природного газу та нафти, що раніше активно використовували Угорщина та Словаччина для потреб власної енергетики.

"Ми зробили це, тому що ЄС хоче заборонити державам-членам, включаючи Угорщину та Словаччину, купувати дешевий російський природний газ та нафту, як це відбувалося раніше", — пояснив Сіярто.

Очільник МЗС Угорщини також зазначив, що впровадження нових санкцій може мати серйозні економічні наслідки для його країни. Зокрема, за його словами, це призведе до триразового зростання вартості комунальних послуг для угорських громадян.

"Ми не бажаємо робити свій внесок у те, щоб угорський народ платив ціну підтримки України. Ми не хочемо долучатися до нової фінансової допомоги, постачання зброї чи участі в будь-яких військових операціях", — наголосив Сіярто.

Нагадаємо, що під час саміту "Великої сімки", що відбувся в Канаді, лідери країн-учасниць виступили зі спільною заявою, в якій вкотре підтвердили солідарність з Україною. У документі наголошується на необхідності припинення збройної агресії та досягнення справедливого і сталого миру.

Також в ЄС продовжили термін дій санкцій проти Росії, які запровадили в червні 2014 року.