Венгрия и Словакия заблокировали новые санкции ЕС против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Faceebook/Петер Сийярто

Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета санкций Европейского Союза, направленного против Российской Федерации. Блокирование пакета стало реакцией на намерение Брюсселя постепенно ограничить импорт энергоресурсов из России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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В частности, речь идет о запрете на закупку дешевого российского природного газа и нефти, которые ранее активно использовали Венгрия и Словакия для нужд собственной энергетики.

"Мы сделали это, потому что ЕС хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и нефть, как это происходило раньше", — пояснил Сийярто.

Глава МИД Венгрии также отметил, что внедрение новых санкций может иметь серьезные экономические последствия для его страны. В частности, по его словам, это приведет к трехкратному росту стоимости коммунальных услуг для венгерских граждан.

"Мы не желаем делать свой вклад в то, чтобы венгерский народ платил цену поддержки Украины. Мы не хотим участвовать в новой финансовой помощи, поставки оружия или участия в любых военных операциях", — подчеркнул Сийярто.

Напомним, что во время саммита "Большой семерки", который состоялся в Канаде, лидеры стран-участниц выступили с совместным заявлением, в котором в очередной раз подтвердили солидарность с Украиной. В документе отмечается необходимость прекращения вооруженной агрессии и достижения справедливого и устойчивого мира.

Также в ЕС продлили срок действий санкций против России, которые ввели в июне 2014 года.