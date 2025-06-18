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Партнери G7 обіцяють тиск на Росію і допомогу Україні — заява

18 червня 2025 13:18
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Канаді G7 висловила повну підтримку Україні
Канада приймає саміт лідерів G7. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS
Анастасія Постоєнко - Редактор

Лідери країн G7 на саміті в Канаді виступили з потужним сигналом на підтримку України, підкресливши необхідність припинення війни та досягнення справедливого миру. У спільній заяві після переговорів було підтверджено дипломатичну формулу врегулювання конфлікту за активної участі міжнародних партнерів.

Повний текст спільної заяви оприлюднили у пресслужбі прем'єр-міністра Канади

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Головні тези спільної заяви лідерів G7

Учасники саміту G7 підтримали зусилля Президента США Дональда Трампа, спрямовані на встановлення справедливого та сталого миру. Також наголошено, що Україна взяла на себе зобов'язання до безумовного припинення вогню, й аналогічні дії очікуються від російської сторони.

Окрему увагу лідери G7 приділили тиску на Росію. Йдеться про готовність застосовувати всі доступні важелі, включно з економічними санкціями, аби зупинити агресію.

В межах саміту також відбулася окрема зустріч за участю Президента України Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Основні теми діалогу стосувалися подальшої підтримки сильної та незалежної України, фінансування оборонних потреб, а також плани щодо повоєнного відновлення й відбудови країни.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що позиція країн "Великої сімки" є потужним сигналом, що світ визнає принципову позицію України.

"Ми готові до миру. Але мир можливий лише тоді, коли Росія зупинить терор. Україна вдячна партнерам G7 за лідерство. Ми боремося не лише за свою свободу — ми боремося за стабільність усього демократичного світу", — написав Єрмак.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Рютте та виступив на саміті G7. 

Згодом глава держави повідомив про підсумки зустрічей у рамках саміту G7. 

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