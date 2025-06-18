Зеленський заявив, що після G7 є рішення про військову підтримку Україні і санкції щодо РФ

Спільне фото лідерів з саміту G7. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський був у Канаді, де відбувся саміт G7. За результатами зустрічей він поінформував щодо того, які є рішення щодо України.

Відповідний пост глава держави опублікував у Telegram-каналі.

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"Сьогодні маємо конкретні рішення про збільшення військової підтримки, нові транші допомоги коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти того, що живить російську війну", — повідомив президент.

Зеленським наголосив, що важливо, щоб партнери були готові не лише підтримувати українську оборону зараз, але й разом відбудовувати Україну після закінчення війни.

"Дякую всім, хто допомагає нам боротися проти російської агресії та разом з Україною будує міцну архітектуру безпеки майбутнього", — резюмував президент.

Водночас "Суспільне" посилаючись на джерела пише, що Зеленський скоротив візит до Канади та вже повертається додому.

Нагадаємо, що вчора під саміту G7 Зеленский провів двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Зокрема, українська сторона поінформувала про чергову ракетно-дронову атаку РФ, яку ворог вчинив в ніч проти 17 червня.

Також ми писали, президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкції проти Росії.