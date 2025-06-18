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Зеленский заявил о результатах для Украины после саммита G7

18 июня 2025 04:08
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Зеленский заявил, что после G7 есть решение о военной поддержке Украины и санкциях в отношении РФ
Совместное фото лидеров с саммита G7. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский был в Канаде, где состоялся саммит G7. По результатам встреч он проинформировал о том, какие есть решения по Украине.

Соответствующий пост глава государства опубликовал в Telegram-канале.

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"Сегодня имеем конкретные решения об увеличении военной поддержки, новые транши помощи за счет замороженных российских активов и дополнительные санкции против того, что питает российскую войну", — сообщил президент.

Зеленским подчеркнул, что важно, чтобы партнеры были готовы не только поддерживать украинскую оборону сейчас, но и вместе восстанавливать Украину после окончания войны.

"Спасибо всем, кто помогает нам бороться против российской агрессии и вместе с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего", — резюмировал президент.

В то же время "Суспільне" ссылаясь на источники пишет, что Зеленский сократил визит в Канаду и уже возвращается домой.

Напомним, что вчера во время саммита G7 Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. В частности, украинская сторона проинформировала об очередной ракетно-дроновой атаке РФ, которую враг совершил в ночь на 17 июня.

Также мы писали, президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкции против России.

Владимир Зеленский санкции против России Канада G7 военная помощь война в Украине
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