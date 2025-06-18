Зеленский заявил, что после G7 есть решение о военной поддержке Украины и санкциях в отношении РФ

Зеленский заявил о результатах для Украины после саммита G7
Президент Украины Владимир Зеленский был в Канаде, где состоялся саммит G7. По результатам встреч он проинформировал о том, какие есть решения по Украине.
Соответствующий пост глава государства опубликовал в Telegram-канале.
Какие есть договоренности по Украине
"Сегодня имеем конкретные решения об увеличении военной поддержки, новые транши помощи за счет замороженных российских активов и дополнительные санкции против того, что питает российскую войну", — сообщил президент.
Зеленским подчеркнул, что важно, чтобы партнеры были готовы не только поддерживать украинскую оборону сейчас, но и вместе восстанавливать Украину после окончания войны.
"Спасибо всем, кто помогает нам бороться против российской агрессии и вместе с Украиной строит прочную архитектуру безопасности будущего", — резюмировал президент.
В то же время "Суспільне" ссылаясь на источники пишет, что Зеленский сократил визит в Канаду и уже возвращается домой.
Напомним, что вчера во время саммита G7 Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. В частности, украинская сторона проинформировала об очередной ракетно-дроновой атаке РФ, которую враг совершил в ночь на 17 июня.
Также мы писали, президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкции против России.
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