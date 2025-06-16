ЄС готує 18-й пакет санкцій і чекає підтримки G7 — заява Урсули фон дер Ляєн

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкційний тиск на Росію, щоб домогтися реального припинення вогню в Україні. Вона виступила з цією заявою напередодні переговорів лідерів G7.

Про це повідомляє Reuters.

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Фон дер Ляєн наголосила, що санкції залишаються ключовим інструментом, який може змусити Росію повернутися за стіл переговорів. За її словами, Євросоюз вже запропонував 18-й пакет санкцій і очікує підтримки з боку міжнародних партнерів.

"Ми повинні посилити тиск на Росію, щоб забезпечити справжнє припинення вогню, привести Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні, санкції мають вирішальне значення для цього. Минулого тижня ми запропонували пакет із 18 санкцій. Я запрошу всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цих зусиллях", — висловилась Урсула фон дер Ляєн.

Однак позиція США залишається невизначеною. Президент Дональд Трамп, який нині зосереджений на загрозах конфлікту між Ізраїлем та Іраном, не поспішає підтримувати нові обмеження проти Кремля, побоюючись, що це може завадити досягненню перемир’я.

Фон дер Ляєн підкреслила, що, попри зміну фокуса уваги світу на події на Близькому Сході, війну в Україні не можна відсунути на другий план. За її словами, Іранська загроза, включно з розповсюдженням дронів і ракет, які вражають як українські, так і ізраїльські міста, є ще одним свідченням взаємозалежності сучасних конфліктів.

Під час особистої розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу фон дер Ляєн підтвердила право Ізраїлю на захист, однак наголосила на важливості дипломатичного вирішення проблеми ядерної програми Ірану.

"Іран є головним джерелом регіональної нестабільності, і ми завжди чітко заявляли, що Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю. Нещодавні події підкреслили зростаючий взаємозв’язок між конфліктами в Європі з одного боку та на Близькому Сході з іншого. Одні й ті ж безпілотники та балістичні ракети, розроблені та виготовлені в Ірані, без розбору вражають міста в Україні та Ізраїлі", — підсумувала посадовиця.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів із закликом посилити санкції проти Росії.

Тиждень тому, 10 червня, Урсула фон дер Ляєн презентувала 18-й пакет санкцій та повідомила, які обмеження туди входитимуть.