Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти РФ — що відомо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала пропозицію нового пакета санкцій проти Росії. Йдеться про 18-й пакет, який передбачає обмеження на енергетику, банки та посилення експортних заборон.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у Брюсселі у вівторок, 10 червня, передає "Європейська правда".

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Санкції проти Росії

"Вперше ми пропонуємо запровадити заборону на транзакції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Це означає, що жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у будь-якій транзакції щодо трубопроводів "Північний потік". Повернення до минулого немає", — зазначила фон дер Ляєн.

Єврокомісія планує знизити верхню межу ціни на нафту до 45 доларів за барель, тобто на 15 доларів. Фон дер Ляєн зауважила, що експорт нафти все ще становить третину державних доходів Росії. За її словами, необхідно скоротити це джерело заробітку.

Обмеження ціни на нафту — це коаліційний захід G7. Відомо, що наступного тижня на саміті в Канаді буде обговорено це питання.

Крім того, Єврокомісія пропонує запровадити санкції ще проти 77 суден, які є частиною російського нафтового "тіньового флоту".

Під обмеження може потрапити імпорт нафтопродуктів, вироблених з сирої нафти РФ.

Банківський сектор

Другою частиною санкцій Єврокомісії буде банківський сектор, а саме обмеження його здатності залучати фінансування та здійснювати транзакції.

Відомо, що ЄК хоче трансформувати існуючу заборону на використання системи SWIFT у повну заборону на проведення транзакцій.

"І ми пропонуємо застосувати таку заборону транзакцій до ще 22 російських банків", — зауважила фон дер Ляєн.

Планують також поширити заборону на транзакції на фінансових операторів у третіх країнах, які фінансують торгівлю з РФ в обхід санкцій.

Крім того, хочуть запровадити обмеження проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів.

Експорт на суму понад 2,5 мільярда євро

"Ми націлені на машини, метали, пластмаси та хімікати. Вони використовуються як сировина в промисловості. Ми також обмежуємо експорт товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються для виробництва безпілотників, ракет та інших систем озброєння. Ми хочемо переконатися, що Росія не знайде способів модернізувати свою зброю за допомогою європейських технологій", — заявила президентка Єврокомісії.

Заборона на транзакції

Єврокомісія планує розширити сферу дії заборони на транзакції, яка вже існує. До списку додали 22 російські та іноземні компанії, які надають пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу.

"Здатність Путіна продовжувати війну дуже сильно залежить від підтримки, яку він отримує від третіх країн. Ті, хто підтримує російську війну та зусилля із завоювання України, несуть велику відповідальність", — додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна закликає партнерів посилити санкційний тиск на Росію.

А лідер США Дональд Трамп повідомив, що запровадить обмеження проти Росії тоді, "коли це буде необхідно".