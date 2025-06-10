Еврокомиссия представила новый пакет санкций против РФ — что известно

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение нового пакета санкций против России. Речь идет о 18-м, который предусматривает ограничения на энергетику, банки и усиление экспортных запретов.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в Брюсселе во вторник, 10 июня, передает "Европейская правда".

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Санкции против России

"Впервые мы предлагаем ввести запрет на транзакции по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2". Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любой транзакции по трубопроводам "Северный поток". Возврата к прошлому нет", — отметила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия планирует снизить верхний предел цены на нефть до 45 долларов за баррель, то есть на 15 долларов. Фон дер Ляйен отметила, что экспорт нефти все еще составляет треть государственных доходов России. По ее словам, необходимо сократить этот источник заработка.

Ограничение цены на нефть — это коалиционная мера G7. Известно, что на следующей неделе на саммите в Канаде будет обсуждаться этот вопрос.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести санкции еще против 77 судов, которые являются частью российского нефтяного "теневого флота".

Под ограничения может попасть импорт нефтепродуктов, произведенных из сырой нефти РФ.

Банковский сектор

Второй частью санкций Еврокомиссии будет банковский сектор, а именно ограничение его способности привлекать финансирование и осуществлять транзакции.

Известно, что ЕК хочет трансформировать существующий запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на проведение транзакций.

"И мы предлагаем применить такой запрет транзакций к еще 22 российским банкам", — отметила фон дер Ляйен.

Планируется также распространить запрет на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, которые финансируют торговлю с РФ в обход санкций.

Кроме того, хотят ввести ограничения против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов.

Экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро

"Мы нацелены на машины, металлы, пластмассы и химикаты. Они используются как сырье в промышленности. Мы также ограничиваем экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые используются для производства беспилотников, ракет и других систем вооружения. Мы хотим убедиться, что Россия не найдет способов модернизировать свое оружие с помощью европейских технологий", — заявила президент Еврокомиссии.

Запрет на транзакции

Еврокомиссия планирует расширить сферу действия запрета на транзакции, который уже существует. В список добавили 22 российские и иностранные компании, которые оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

"Способность Путина продолжать войну очень сильно зависит от поддержки, которую он получает от третьих стран. Те, кто поддерживает российскую войну и усилия по завоеванию Украины, несут большую ответственность", — добавила фон дер Ляйен.

Напомним, спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина призывает партнеров усилить санкционное давление на Россию.

А лидер США Дональд Трамп сообщил, что введет ограничения против России тогда, "когда это будет необходимо".