У Києві вимагають жорсткіших енергетичних санкцій проти Росії

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Україна закликає партнерів до посилення санкційного тиску на Росію, особливо у найбільш чутливих для неї сферах — енергетиці та фінансах. В МЗС назвали суму, яку вважають найбільш прийнятною для продажу російської нафти.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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За його словами, найболючішим напрямом для російської економіки залишається енергетичний сектор. Україна наполягає на зниженні граничної ціни (прайс-кепу) на російську нафту до 30 доларів за барель, що, як підкреслив Тихий, є справедливою і виправданою цифрою. Саме таке зниження максимально обмежить прибутки Кремля від експорту енергоресурсів.

Тихий також повідомив, що тривають переговори з партнерами, зокрема зі США, щодо подальших обмежень. Серед них є й боротьба з так званим "тіньовим флотом", який використовується Росією для транспортування нафти в обхід санкцій. За словами дипломата, це критично важливо для перекриття лазівок, через які Росія досі отримує значні доходи від енергетичного експорту.

Другим напрямком посилення санкційного тиску, за словами представника МЗС, має стати банківський сектор. Україна закликає до повного блокування всіх російських банків, включно з Центробанком РФ, що, на думку Києва, суттєво вплине на здатність Росії фінансувати війну.

Як зазначив Георгій Тихий, саме такі комплексні заходи та енергетичні обмеження вкупі з санкціями проти фінансових інституцій можуть суттєво наблизити завершення війни й пришвидшити настання миру.

Нагадаємо, у західних ЗМІ з'явилась інформація, що Білий дім нібито хоче послабити санкції проти Росії.

Натомість президент США Дональд Трамп висловився, коли запровадить санкції проти Росії.