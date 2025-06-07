Білий дім наполягає на послабленні санкції проти Росії

Білий дім. Фото: unplash.com

Адміністрація Трампа вважає, що санкції проти РФ можуть стати на заваді налагоджуванню відносин із Москвою. Через це Білий дім закликає сенатора Ліндсі Грема, аби той пом'якшив законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Про це йдеться в матеріалі WSJ.

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Як представники Білого дому хочуть пом'якшити законопроєкт щодо санкцій

Упродовж останніх тижнів представники Білого дому зв'язувалися з офісом Ліндсі Грема. Посадовці пропонували внести до законопроєкту винятки, що дозволять президенту США обирати, проти кого або чого вводити санкції. Ще однією їхньою пропозицією є заміна слова "повинен" всюди, де воно зустрічається в документі, на слово "може", аби скасувати обов'язковий характер передбачених обмежень.

Головний сенатор Річард Блюменталь, який є головним співавтором законопроєкту Грема від Демократичної партії підтвердив, що з Білим домом ведуть закриті переговори, однак коментувати їх відмовився.

"Ми рухаємося вперед, і Білий дім бере участь у наших переговорах", — зазначив представник Сенату.

Сам Ліндсі Грем повідомив, що внесе до законопроєкту деякі зміни, зокрема додасть формулювання, яке захистить від 500% тарифів європейських союзників України.

Нагадаємо, Дональда Трампа запитали, чи планує він задля досягнення миру в Україні посилювати тиск на Росію. Американський лідер ухилився від відповіді.

Також ми повідомляли, що сенатори США незадоволені діями Дональда Трампа. Вони вважають, що санкції проти РФ мають бути більш руйнівними.