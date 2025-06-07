Белый дом настаивает на ослаблении санкций против России

Белый дом. Фото: unplash.com

Администрация Трампа считает, что санкции против РФ могут помешать налаживанию отношений с Москвой. Из-за этого Белый дом призывает сенатора Линдси Грэма, чтобы тот смягчил законопроект о санкциях против России.

Об этом говорится в материале WSJ.

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Как представители Белого дома хотят смягчить законопроект о санкциях

В течение последних недель представители Белого дома связывались с офисом Линдси Грэма. Чиновники предлагали внести в законопроект исключения, которые позволят президенту США выбирать, против кого или чего вводить санкции. Еще одним их предложением является замена слова "должен" везде, где оно встречается в документе, на слово "может", чтобы отменить обязательный характер предусмотренных ограничений.

Главный сенатор Ричард Блюменталь, который является главным соавтором законопроекта Грэма от Демократической партии подтвердил, что с Белым домом ведут закрытые переговоры, однако комментировать их отказался.

"Мы движемся вперед, и Белый дом участвует в наших переговорах", — отметил представитель Сената.

Сам Линдси Грэм сообщил, что внесет в законопроект некоторые изменения, в частности добавит формулировку, которая защитит от 500% тарифов европейских союзников Украины.

Напомним, Дональда Трампа спросили, планирует ли он для достижения мира в Украине усиливать давление на Россию. Американский лидер уклонился от ответа.

Также мы сообщали, что сенаторы США недовольны действиями Дональда Трампа. Они считают, что санкции против РФ должны быть более разрушительными.