Журналісти запитали Трампа щодо посилення тиску на РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Президента США Дональда Трампа у четвер, 5 червня, запитали, чи планує він посилювати тиск на Росію задля досягнення миру в Україні. Голова Білого дому ухилився від відповіді.

Про це його запитали на пресконференції під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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Один із журналістів на пресконференції поставив запитання Трампу, чи готовий він посилити тиск на Росію.

"Пам'ятайте, це я поклав край "Північному потоку-2", який мав пролягати до Німеччини… Ніхто інший цього не зробив. А потім прийшов Байден і одразу ж схвалив його", — сказав американський президент.

Таким чином він не дав чіткої відповіді на пряме запитання щодо нових санкцій проти РФ.

Нагадаємо, видання Axios писало, що Трамп був вражений спецоперацією СБУ, внаслідок якої було уражено 41 російський літак.

Також сьогодні американський президент вперше офіційно відреагував на операцію "Павутина". Він зазначив, що це "не є добрим знаком".