Лідери США та Китаю провели переговори телефоном

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у четвер, 5 червня, ініціював телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона стосувалася торгівельних відносин між країнами.

Про це пише китайське державне агенство Xinhua.

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У повідомленні йдеться, що телефонні переговори відбулися на прохання Трампа.

Відомо, що американський президент намагається врегулювати торгову війну з Китаєм, яку він ініціював. Це сталося після того, як Пекін фактично зупинив постачання рідкісноземельних матеріалів для військової промисловості США.

Торгова війна

У лютому 2025 року Трамп підписав указ про введення 10% тарифів на весь імпорт з Китаю. Він пояснив це захистом національної безпеки. У березні він підвищив ці тарифи до 20%, а у квітні на окремі категорії товарів мито становило 45%.

Натомість Китай запровадив тарифи до 125% на американські товари, включно з сільськогосподарською продукцією та енергоресурсами.

2 квітня Трамп ввів базовий тариф 10% на імпорт з усіх країн, окрім Канади та Мексики.

Нагадаємо, у Сенаті США розглядають скасування мита 500% для деяких країн, які допомагають Україні. Йдеться про держави, які продовжують закуповувати енергоресурси у Росії. Ліндсі Грем вважає, що це може підштовхнути Китай розпочати допомогу Україні.

Також ми писали, що федеральний апеляційний суд США дозволив адміністрації і далі стягувати мита на імпорт товарів.