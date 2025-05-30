Апеляційний суд США зупинив скасування мит Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Федеральний апеляційний суд Сполучених Штатів 29 травня дозволив адміністрації президента Дональда Трампа і далі стягувати мита на імпорт, задовольнивши екстрене клопотання уряду та тимчасово зупинивши дію попереднього рішення Федерального торгового суду. Йдеться про право глави Білого дому застосовувати митні обмеження в межах надзвичайного економічного стану.

Відповідна постанова з'явилася на сайті Апеляційного суду.

Реклама

Читайте також:

Трамп знову може стягувати мита на імпорт

Апеляційна інстанція постановила, що позивачі, які виступають проти введення мит, мають право подати свою позицію щодо тимчасового призупинення рішення до 5 червня. Водночас уряд США зможе надати свою відповідь до 9 червня.

Після цього суд розглядатиме подальше продовження або скасування чинного призупинення. Наразі мита залишаються в силі, що дозволяє Білому дому оперативно впливати на імпортну політику в межах власної економічної стратегії.

Нагадаємо, раніше у суді США визначили, що Дональд Трамп перевищив свої повноваження щодо запровадження мита.

Додамо, що Трамп відтермінував мита у 50% з Європейським союзом до липня 2025 року.

Крім того, Дональд Трамп погрожує компанії Apple митом у 25%, якщо вони не перенесуть все виробництво з Китаю в США.