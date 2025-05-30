Апеляційний суд США зупинив скасування мит Трампа

Суд дозволив Трампу знову стягувати мита на імпорт
Федеральний апеляційний суд Сполучених Штатів 29 травня дозволив адміністрації президента Дональда Трампа і далі стягувати мита на імпорт, задовольнивши екстрене клопотання уряду та тимчасово зупинивши дію попереднього рішення Федерального торгового суду. Йдеться про право глави Білого дому застосовувати митні обмеження в межах надзвичайного економічного стану.
Відповідна постанова з'явилася на сайті Апеляційного суду.
Трамп знову може стягувати мита на імпорт
Апеляційна інстанція постановила, що позивачі, які виступають проти введення мит, мають право подати свою позицію щодо тимчасового призупинення рішення до 5 червня. Водночас уряд США зможе надати свою відповідь до 9 червня.
Після цього суд розглядатиме подальше продовження або скасування чинного призупинення. Наразі мита залишаються в силі, що дозволяє Білому дому оперативно впливати на імпортну політику в межах власної економічної стратегії.
Нагадаємо, раніше у суді США визначили, що Дональд Трамп перевищив свої повноваження щодо запровадження мита.
Додамо, що Трамп відтермінував мита у 50% з Європейським союзом до липня 2025 року.
Крім того, Дональд Трамп погрожує компанії Apple митом у 25%, якщо вони не перенесуть все виробництво з Китаю в США.
Читайте Новини.LIVE!