Трамп погрожує ввести мита проти Apple

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп знову звернувся до компанії Apple із вимогою перенести виробництво своїх пристроїв до Сполучених Штатів. Він заявив, що очікує від Apple випуску iPhone саме на території США.

Про це американський лідер написав на власній соціальній платформі Truth Social у п'ятницю, 23 травня.

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"Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться в США, будуть виготовлені та зібрані в США, а не в Індії чи деінде", — написав Трамп.

У іншому випадку, за його словами, Apple повинна буде сплатити США мито у розмірі щонайменше 25%.

Нагадаємо, що після того як Китай відмовився зняти торгівельні обмеження щодо Сполучених Штатів, адміністрація Дональда Трампа, дотримуючись попередніх заяв, ухвалила рішення про додаткове підвищення тарифів на китайський імпорт. Нове збільшення склало ще 50%, у результаті чого загальний рівень мит на продукцію з КНР досяг 104%.

Крім того, Дональд Трамп саркастично прокоментував прагнення окремих країн досягти торгівельної згоди з Вашингтоном. На його думку, держави готові на будь-які поступки, лише б отримати шанс укласти угоду зі Сполученими Штатами.