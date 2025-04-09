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Трамп таки підняв мита Китаю до 104% — чим відповість Пекін

9 квітня 2025 03:10
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Оскільки Китай відмовився скасувати свої дзеркальні мита для США, то Трамп дав наказ збільшити мита для Пекіна до 104%
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Оскільки Китай відмовився скасувати свої мита для США, то Дональд Трамп, як і обіцяв, накинув ще 50% на попередні мита Вашингтона для Пекіна. Тепер мита на товари з КНР становлять 104%.

Про це у соцмережі X повідомив репортер Fox у Білому домі Едвард Лоуренс, який посилався на слова прессекретарки Трампа Керолайн Левітт. 

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Повідомлення про підвищення мит для Китаю. Фото: Скриншот

У понеділок, 7 квітня, Трамп пообіцяв додати ще 50% мит на китайський імпорт, якщо Пекін не скасує 34%-ві мита на американські товари, які були відповіддю Китаю на мита Трампа в такому ж розмірі, які набудуть чинності в середу, 9 квітня.

"Як відомо, вони ввели 30% мита понад їхні вже безглузді тарифи всупереч моїй заяві. Я сказав, якщо це мито не знімуть, ми введемо 50% тариф понад той, що вже вели", — заявив Трамп.

Міністерство торгівлі Китаю, своєю чергою, напередодні заявило, що Пекін "боротиметься до кінця", якщо США підвищать свої тарифи.

"Погроза США ще більше підвищити тарифи є помилкою, яка ще раз викриває здирницьку природу США. Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай буде боротися до кінця", — йдеться у заяві міністерства торгівлі Китаю.

Раніше повідомлялось, що американський мільярдер та власник Tesla Ілон Маск обізвав радника лідера Штатів з питань мит Пітера Наварро. Він назвав його ідіотом.

Раніше Наварро заявив, що Маск піклується лише про власні інтереси. Таку критику він висловив наступного дня після того, як мільярдер запропонував скасувати мита для Європи.

США Китай Дональд Трамп торгівля мито мита
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