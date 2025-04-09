Поскольку Китай отказался отменить свои зеркальные пошлины для США, то Трамп дал приказ увеличить пошлины для Пекина до 104%

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Поскольку Китай отказался отменить свои пошлины для США, то Дональд Трамп, как и обещал, накинул еще 50% на предыдущие пошлины Вашингтона для Пекина. Теперь пошлины на товары из КНР составляют 104%.

Об этом в соцсети X сообщил репортер Fox в Белом доме Эдвард Лоуренс, который ссылался на слова пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт.

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Сообщение о повышении пошлин для Китая. Фото: Скриншот

В понедельник, 7 апреля, Трамп пообещал добавить еще 50% пошлин на китайский импорт, если Пекин не отменит 34%-ные пошлины на американские товары, которые были ответом Китая на пошлины Трампа в таком же размере, которые вступят в силу в среду, 9 апреля.

"Как известно, они ввели 30% пошлины сверх их уже бессмысленные тарифы вопреки моему заявлению. Я сказал, если эту пошлину не снимут, мы введем 50% тариф сверх того, что уже вели", — заявил Трамп.

Министерство торговли Китая, в свою очередь, накануне заявило, что Пекин "будет бороться до конца", если США повысят свои тарифы.

"Угроза США еще больше повысить тарифы является ошибкой, которая еще раз разоблачает вымогательскую природу США. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца", — говорится в заявлении министерства торговли Китая.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск обозвал советника лидера Штатов по вопросам пошлин Питера Наварро. Он назвал его идиотом.

Ранее Наварро заявил, что Маск заботится только о собственных интересах. Такую критику он высказал на следующий день после того, как миллиардер предложил отменить пошлины для Европы.