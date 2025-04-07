Радник Трампа розкритикував заклик Маска зняти мита з Європи

Ілон Маск слухає промову президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Ілон Маск дбає тільки про своїх цікавих. Критика прозвучала через день після того, як мільярдер в одному з інтерв'ю закликав зняти мита з Європи.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю Fox News, повідомляє New York Post.

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"Було цікаво почути, як Ілон Маск говорить про нульову тарифну зону з Європою. Він цього не розуміє. І те, що, на мою думку, важливо зрозуміти про Ілона, це те, що він продає автомобілі", — сказав Наварро.

За його словами, ланцюжок поставок для авто, очевидно, зазнає удару від тарифного режиму. Радник президента США Дональда Трампа зазначив, що хоч Tesla і виробляються на заводах у Техасі, але "вони отримують багато комплектуючих із Китаю, Мексики, Японії, Тайваню та інших країн". Також чиновник сказав, що Маск "не розуміє" механізму, за допомогою якого інші країни обманюють США в торгівлі.

Водночас Пітер Наварро спробував применшити будь-які розбіжності між ним і Маском.

"Тут немає жодної розбіжності. Подивіться, Ілон - у нього є X, у нього є величезний рупор. Нам не важливо, що він говорить, нехай говорить, що хоче. Але просто американці повинні розуміти, що ми розуміємо, про що йдеться, і це нормально", — продовжив Наварро, ще раз натякнувши, що Маск захищає свої особисті інтереси.

У суботу мільярдер обрушився з критикою на Наварро, старшого радника Білого дому з питань торгівлі та промисловості, якого вважають одним із головних прихильників запроваджених минулого тижня Дональдом Трампом масштабних тарифів проти більшості великих торговельних партнерів США.

Зазначимо, що дводенна катастрофа на фондовому ринку цього тижня після того, як Трамп оголосив про нові тарифи, підтримані Наварро, коштувала Маску майже 18 млрд доларів — і це тільки за його акції Tesla. Після цього Маск в одному з інтерв'ю закликав зняти торговельні бар'єри з ЄС.

Нагадаємо, тиждень тому Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), очолюваний Маском, у якийсь момент припинить своє існування. Він пояснив це тим, що бізнесмен як спеціальний держслужбовець доступний йому лише протягом 130 днів.

Також Politico писало, що Трамп повідомив своєму оточенню про плани звільняти Ілона Маска, підсумок нібито станеться найближчими тижнями. Однак у Білому домі цю інформацію спростували.