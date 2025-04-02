Звільнення Маска з державної служби США — реакція Білого дому

Американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, включаючи членів свого кабінету, про плани щодо звільнення Ілона Маска. Найближчими тижнями він нібито залишить свою посаду керуючого партнера та радника адміністрації.

Про це повідомило видання Рolitico у середу, 2 квітня.

Читайте також:

Трамп заявив про плани звільнити Маска

Хоча Трамп високо оцінює ініціативи Маска, в останні дні обидва дійшли висновку, що настав час для підприємця повернутися до бізнесу та зайняти скромнішу роль у політичній сфері. Про це, за даними джерела, розповіли три обізнані джерела, які побажали залишитися анонімними.

Рішення про скорочення присутності Маска в Білому домі пов'язане з невдоволенням, що наростає, в лавах адміністрації Трампа і серед його союзників.

"Непередбачуваність мільярдера та його публічні заяви стали причиною занепокоєння, а після поразки підтриманого ним кандидата на посаду судді Верховного суду Вісконсіна багато хто вважав його політичним тягарем", — говориться у повідомленні.

Що кажуть у Білому Домі

Цю інформацію прокоментувала прессекретарка Білого дому у США Керолайн Лівітт.

"Ця "сенсація" — сміття. Ілон Маск і президент Трамп "публічно" заявили, що Ілон піде з державної служби як спеціальний державний службовець, коли його неймовірна робота в DOGE завершиться", — написала вона.

Пост Керолайн Лівітт. Фото: скриншот

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що президент США обмежив вплив Ілона Маска в уряді.

Також згодом журналісти CNN провели розслідування, де дослідили, як Ілон Маск збагатився завдяки тісним зв'язкам із Дональдом Трампом.