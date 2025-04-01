Ілон Маск залишить DOGE за 130 днів – Трамп натякнув на закриття

Ілон Маск слухає промову президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що Департамент урядової ефективності (DOGE), створений для радикальної реформи федерального управління, може припинити своє існування після завершення тимчасової місії Ілона Маска, який працює у структурі як спеціальний державний службовець. За словами Трампа, Маск має у розпорядженні лише 130 днів, перш ніж повернеться до управління своїми компаніями Tesla і SpaceX.

Про це повідомляє CNN.

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"Йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться назад. Я б тримав його стільки, скільки зможу. Він дуже талановитий хлопець, ви знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу", — висловився Дональд Трамп про Ілона Маска.

Водночас президент США підкреслив, що навіть після ймовірного завершення місії DOGE керівники федеральних агентств зможуть самостійно реалізовувати підходи, яких їх навчив Маск.

"Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться. Настане момент, коли секретарі зможуть виконувати цю роботу і робити її дуже, знаєте, як ми говоримо, з хірургічною точністю, і це те, чого ми хочемо", — висловився Трамп.

У США пройшли найбільші за останні десятиліття скорочення федерального персоналу за сприяння Ілона Маска

Також у CNN зазначили, що США переживають одну з наймасштабніших хвиль скорочень федерального персоналу за останні десятиліття: щонайменше 121 361 працівник втратив роботу в рамках програми оптимізації урядових структур, що координується Департаментом урядової ефективності (DOGE).

Найбільших втрат зазнали:

Агентство з міжнародного розвитку — 100% штату звільнено, близько 10 тисяч працівників.

Міністерство у справах ветеранів — звільнено понад 70 тисяч людей (14,5% від загальної чисельності).

Управління соціального захисту — близько 7 тисяч працівників втратили посади (12,3%).

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) — 3 150 працівників звільнено (24,6%).

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) — 3 589 осіб (17,2%).

Також незначні, але теж помітні скорочення відбулись у Службі внутрішніх доходів (7,4%), Лісовій службі (8,7%), Національній службі парків (4,6%) та інших установах, включно з Управлінням цивільної авіації, Міністерством оборони та навіть Монетним двором США.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що президент США обмежив вплив Ілона Маска в уряді.

Також згодом журналісти CNN провели розслідування, де дослідили, як Ілон Маск збагатився завдяки тісним зв'язкам із Дональдом Трампом.