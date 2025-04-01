Ілон Маск залишить DOGE за 130 днів – Трамп натякнув на закриття

Ілон Маск завершує місію в уряді — Трамп скоротить DOGE
Президент США Дональд Трамп заявив, що Департамент урядової ефективності (DOGE), створений для радикальної реформи федерального управління, може припинити своє існування після завершення тимчасової місії Ілона Маска, який працює у структурі як спеціальний державний службовець. За словами Трампа, Маск має у розпорядженні лише 130 днів, перш ніж повернеться до управління своїми компаніями Tesla і SpaceX.
Про це повідомляє CNN.
Трамп заявив, що Маск повернеться назад до роботи у власних компаніях
"Йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться назад. Я б тримав його стільки, скільки зможу. Він дуже талановитий хлопець, ви знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу", — висловився Дональд Трамп про Ілона Маска.
Водночас президент США підкреслив, що навіть після ймовірного завершення місії DOGE керівники федеральних агентств зможуть самостійно реалізовувати підходи, яких їх навчив Маск.
"Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться. Настане момент, коли секретарі зможуть виконувати цю роботу і робити її дуже, знаєте, як ми говоримо, з хірургічною точністю, і це те, чого ми хочемо", — висловився Трамп.
У США пройшли найбільші за останні десятиліття скорочення федерального персоналу за сприяння Ілона Маска
Також у CNN зазначили, що США переживають одну з наймасштабніших хвиль скорочень федерального персоналу за останні десятиліття: щонайменше 121 361 працівник втратив роботу в рамках програми оптимізації урядових структур, що координується Департаментом урядової ефективності (DOGE).
Найбільших втрат зазнали:
- Агентство з міжнародного розвитку — 100% штату звільнено, близько 10 тисяч працівників.
- Міністерство у справах ветеранів — звільнено понад 70 тисяч людей (14,5% від загальної чисельності).
- Управління соціального захисту — близько 7 тисяч працівників втратили посади (12,3%).
- Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) — 3 150 працівників звільнено (24,6%).
- Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) — 3 589 осіб (17,2%).
Також незначні, але теж помітні скорочення відбулись у Службі внутрішніх доходів (7,4%), Лісовій службі (8,7%), Національній службі парків (4,6%) та інших установах, включно з Управлінням цивільної авіації, Міністерством оборони та навіть Монетним двором США.
Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що президент США обмежив вплив Ілона Маска в уряді.
Також згодом журналісти CNN провели розслідування, де дослідили, як Ілон Маск збагатився завдяки тісним зв'язкам із Дональдом Трампом.
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