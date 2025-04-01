Илон Маск покинет DOGE через 130 дней — Трамп намекнул на закрытие

Илон Маск слушает речь президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что Департамент правительственной эффективности (DOGE), созданный для радикальной реформы федерального управления, может прекратить свое существование после завершения временной миссии Илона Маска, который работает в структуре как специальный государственный служащий. По словам Трампа, Маск имеет в распоряжении лишь 130 дней, прежде чем вернется к управлению своими компаниями Tesla и SpaceX.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Трамп заявил, что Маск вернется обратно к работе в собственных компаниях

"Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется обратно. Я бы держал его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень, вы знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он сделал хорошую работу", — высказался Дональд Трамп об Илоне Маске.

В то же время президент США подчеркнул, что даже после вероятного завершения миссии DOGE руководители федеральных агентств смогут самостоятельно реализовывать подходы, которым их научил Маск.

"Вы знаете, в определенный момент, я думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут выполнять эту работу и делать ее очень, знаете, как мы говорим, с хирургической точностью, и это то, чего мы хотим", — высказался Трамп.

В США прошли крупнейшие за последние десятилетия сокращения федерального персонала при содействии Илона Маска

Также в CNN отметили, что США переживают одну из самых масштабных волн сокращений федерального персонала за последние десятилетия: по меньшей мере 121 361 работник потерял работу в рамках программы оптимизации правительственных структур, координируемой Департаментом правительственной эффективности (DOGE).

Наибольшие потери понесли:

Агентство по международному развитию - 100% штата уволено, около 10 тысяч работников.

Министерство по делам ветеранов — уволено более 70 тысяч человек (14,5% от общей численности).

Управление социальной защиты — около 7 тысяч работников потеряли должности (12,3%).

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — 3 150 работников уволены (24,6%).

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) - 3 589 человек (17,2%).

Также незначительные, но тоже заметные сокращения произошли в Службе внутренних доходов (7,4%), Лесной службе (8,7%), Национальной службе парков (4,6%) и других учреждениях, включая Управление гражданской авиации, Министерство обороны и даже Монетный двор США.

Напомним, в начале марта стало известно, что президент США ограничил влияние Илона Маска в правительстве.

Также впоследствии журналисты CNN провели расследование, где исследовали, как Илон Маск обогатился благодаря тесным связям с Дональдом Трампом.