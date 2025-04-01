Илон Маск покинет DOGE через 130 дней — Трамп намекнул на закрытие

Илон Маск завершает миссию в правительстве — Трамп сократит DOGE
Президент США Дональд Трамп заявил, что Департамент правительственной эффективности (DOGE), созданный для радикальной реформы федерального управления, может прекратить свое существование после завершения временной миссии Илона Маска, который работает в структуре как специальный государственный служащий. По словам Трампа, Маск имеет в распоряжении лишь 130 дней, прежде чем вернется к управлению своими компаниями Tesla и SpaceX.
Об этом сообщает CNN.
Трамп заявил, что Маск вернется обратно к работе в собственных компаниях
"Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется обратно. Я бы держал его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень, вы знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он сделал хорошую работу", — высказался Дональд Трамп об Илоне Маске.
В то же время президент США подчеркнул, что даже после вероятного завершения миссии DOGE руководители федеральных агентств смогут самостоятельно реализовывать подходы, которым их научил Маск.
"Вы знаете, в определенный момент, я думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут выполнять эту работу и делать ее очень, знаете, как мы говорим, с хирургической точностью, и это то, чего мы хотим", — высказался Трамп.
В США прошли крупнейшие за последние десятилетия сокращения федерального персонала при содействии Илона Маска
Также в CNN отметили, что США переживают одну из самых масштабных волн сокращений федерального персонала за последние десятилетия: по меньшей мере 121 361 работник потерял работу в рамках программы оптимизации правительственных структур, координируемой Департаментом правительственной эффективности (DOGE).
Наибольшие потери понесли:
- Агентство по международному развитию - 100% штата уволено, около 10 тысяч работников.
- Министерство по делам ветеранов — уволено более 70 тысяч человек (14,5% от общей численности).
- Управление социальной защиты — около 7 тысяч работников потеряли должности (12,3%).
- Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — 3 150 работников уволены (24,6%).
- Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) - 3 589 человек (17,2%).
Также незначительные, но тоже заметные сокращения произошли в Службе внутренних доходов (7,4%), Лесной службе (8,7%), Национальной службе парков (4,6%) и других учреждениях, включая Управление гражданской авиации, Министерство обороны и даже Монетный двор США.
Напомним, в начале марта стало известно, что президент США ограничил влияние Илона Маска в правительстве.
Также впоследствии журналисты CNN провели расследование, где исследовали, как Илон Маск обогатился благодаря тесным связям с Дональдом Трампом.
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