Увольнение Маска с государственной службы США - реакция Белого дома

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, включая членов своего кабинета о планах по увольнению Илона Маска. В ближайшие недели он покинет свою должность управляющего партнера и советника администрации.

Об этом сообщило издание РоІітісо в среду, 2 апреля.

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Хотя Трамп высоко оценивает инициативы Маска, в последние дни оба пришли к выводу, что пришло время для предпринимателя вернуться к бизнесу и занять более скромную роль в политической сфере. Об этом, по данным источника, рассказали три осведомленных источника, пожелавших остаться анонимными.

Решение о сокращении присутствия Маска в Белом доме связано с нарастающим недовольством в рядах администрации Трампа и среди его союзников.

"Непредсказуемость миллиардера и его публичные заявления стали причиной беспокойства, а после поражения поддержанного им кандидата на должность судьи Верховного суда Висконсина многие считали его политическим бременем", — говорится в сообщении.

Что говорят в Белом Доме

Эту информацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома в США Кэролайн Ливитт.

"Этот "совок" — мусор. Илон Маск и президент Трамп "публично" заявили, что Илон уйдет с государственной службы как специальный государственный служащий, когда его невероятная работа в DOGE завершится", — написала она.

Пост Кэролайн Ливитт. Фото: скриншот

Напомним, в начале марта стало известно, что президент США ограничил влияние Илона Маска в правительстве.

Также впоследствии журналисты CNN провели расследование, где исследовали, как Илон Маск обогатился благодаря тесным связям с Дональдом Трампом.