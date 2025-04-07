Советник Трампа раскритиковал призыв Маска снять пошлины с Европы

Илон Маск слушает речь президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Главный торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Илон Маск заботится только о своих интересных. Критика прозвучала спустя день после того, как миллиардер в одном из интервью по звал снять пошлины с Европы.

Об этом чиновник заявил в интервью Fox News, сообщает New York Post.

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"Было интересно услышать, как Илон Маск говорит о нулевой тарифной зоне с Европой. Он этого не понимает. И то, что, по моему мнению, важно понять об Илоне, это то, что он продает автомобили", — сказал Наварро.

По его словам, цепочка поставок для авто, очевидно, испытает удар от тарифного режима. Советник президента США Дональда Трампа отметил, что хоть Tesla и производятся на заводах в Техасе, но "они получают много комплектующих из Китая, Мексики, Японии, Тайваня и других стран". Также чиновник сказал, что Маск "не понимает" механизма, с помощью которого другие страны обманывают США в торговле.

В то же время Питер Наварро попытался преуменьшить любые разногласия между ним и Маском.

"Здесь нет никакого разногласия. Посмотрите, Илон - у него есть X, у него есть огромный рупор. Нам не важно, что он говорит, пусть говорит, что хочет. Но просто американцы должны понимать, что мы понимаем, о чем идет речь, и это нормально", — продолжил Наварро, еще раз намекнув, что Маск защищает свои личные интересы.

В субботу миллиардер обрушился с критикой на Наварро, старшего советника Белого дома по вопросам торговли и промышленности, которого считают одним из главных сторонников введенных на прошлой неделе Дональдом Трампом масштабных тарифов против большинства крупных торговых партнеров США.

Отметим, что двухдневная катастрофа на фондовом рынке на этой неделе после того, как Трамп объявил о новых тарифах, поддержанных Наварро, стоила Маску почти 18 млрд долларов — и это только за его акции Tesla. После этого Маск в одном из интервью призвал снять торговые барьеры с ЕС.

Напомним, неделю назад Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемый Маском, в какой-то момент прекратит свое существование. Он объяснил это тем, что бизнесмен в качестве специального госслужащего доступен ему лишь в течение 130 дней.

Также Politico писало, что Трамп сообщил своему окружению о планах уводить Илона Маска, ито якобы произойдет в ближайшие недели. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.